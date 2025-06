Število kužkov poskočilo

Pogosto slišimo, da so psi podobni svojim lastnikom. Izpeljanih je bilo na ta račun tudi več raziskav in znanstvenih študij. Ali teorija velja tudi za Goričane in Novogoričane? Odgovora še nimamo, v obeh Goricah pa so v zadnjih letih zelo razširjeni manjši, stanovanjski psi, nam poročajo iz pasjih salonov z obeh strani meje. Tako v Gorici kot v Novi Gorici je na splošno hišnih ljubljenčkov vse več. Za Gorico to potrjujejo tudi uradni podatki.

Več je čistokrvnih

V Gorici je bilo decembra 2024 skupno 33.419 prebivalcev in 4147 psov. Leto prej je bilo psov nekoliko več, in sicer 4184. Na splošno se je v desetih letih število psov v Gorici povečalo za približno 17 odstotkov, saj jih je mesto leta 2014 štelo »samo« 3540.

»V zadnjih letih je število psov v Gorici nedvomno naraslo. Mnogi občani jih imajo tudi po dva ali več,«pravi Rossella Iucchi iz pasjega salona PiPet v Semeniški ulici. Enako ugotavljajo tudi v Novi Gorici, kjer so še najbolj priljubljeni manjši psi, in sicer maltežani, kotoni, havanski bišoni, jorkširski terierji in pomaranci. Veliko je tudi mešancev. Tudi med Goričani so najbolj razširjeni psi manjših rasti, med katerimi je največ buldogov, kodrov in psov pasme maltipo. Slednji je mešanec pudlja s katerimkoli drugim (predvidoma čistokrvnim) psom. Vsi psi mešanci s pudlji so pasme, ki so zaslovele predvsem zaradi družbenih omrežij, kot je Tiktok.

»Zelo pozitivno je, da se mnogi odločijo za mešance in jih posvojijo iz pasjih zavetišč ter tako rešijo trpke usode,«nadalje pravi Rossella Iucchi in pristavi, da je pa vseeno več čistokrvnih psov. Teh je bilo ob koncu lanskega leta v Gorici 2491 (60 odstotkov), medtem ko je mešancev bilo 1656 (40 odstotkov). To potrjuje tudi živinozdravnik Andrea Marussi, ki je porast v številu štirinožcev opazil predvsem v obdobju covida, ko so zaradi izoliranosti ljudje začutili potrebo po družbi.