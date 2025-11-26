Število prijav se je podvojilo

V zadnjih letih se je število žensk, ki se odločijo, da bodo prijavile svoje nasilne može, sorodnike in partnerje, povečalo tudi v goriški pokrajini. Leta 2023 so goriški karabinjerji prejeli 60 prijav, v zadnjem letu se jih je pa nabralo 115. Skoraj dvakrat toliko.

»V zadnjih treh letih se je število prijav in ovadenih oseb zaradi nasilja nad ženskami povečalo. Za številkami se sicer ob porastu pojava skriva tudi večja ozaveščenost žensk. Na dan prihajajo primeri nasilja, ki so bili v preteklosti spregledani, saj ženske vse bolj vedo, katere so njihove pravice,« pravi komandirka goriške enote karabinjerjev Rosita Cioffi, po kateri za povečanje števila prijav nosijo zasluge tudi varnostni organi in ustanove, ki si prizadevajo, da bi si ženske upale spregovoriti o svoji stiski in poiskati pomoč. »Ženske vse bolj razumejo, da določeno obnašanje, ki je bilo v preteklosti mogoče sprejemljivo, danes ni več tolerirano,« poudarja Rosita Cioffi, ki je ob včerajšnjem mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami spregovorila o razmerah na tem področju v goriški pokrajini in o prizadevanjih karabinjerjev, da bi pomagali ženskam v stiski. Po besedah majorke moški na primer nimajo pravice, da bi nadzorovali tekočega računa svojih partneric.

»Karabinjerji posvečamo res veliko pozornost informiranju žensk. Na naši spletni strani je tudi poseben razdelek, ki je namenjen nasilju nad ženskami. Poleg tega smo pripravili tudi videospot, ki ga bodo predvajali po televiziji, in zgibanke, ki jih bodo delili po lokalih, trgovinah in drugih javnih mestih,« pojasnjuje Rosita Cioffi, po kateri pri ozaveščanju žensk posebno dobro sodelujejo z ustanovo Soroptimist, skupaj s katero so uredili sobo za vložitev prijav tudi na karabinjerskem poveljstvu na Verdijevem korzu.

»Tovrstne sobe so opremljene bolj udobno. V njih nimaš občutka, da si v vojašnici. Poleg tega je v njih sistem za snemanje srečanj, tako da ženskam ni treba večkrat spregovoriti o svojih težkih izkušnjah z raznimi sogovorniki. Ko vložijo prijavo, so posnetki na voljo preiskovalcem oz. sodni oblasti,« razlaga komandirka, po kateri bi radi po Gorici in Tržiču tovrstno sobo uredili še v Krminu in Gradežu. Ustanova Soroptimist je 78 karabinjerskim enotam izročila prenosne računalnike in kamere, ki jim omogočajo, da prijave zbirajo tudi na terenu.

Približajo se jim na terenu

»Večkrat je za ženske problem vstopiti v vojašnico, zato se jim skušamo približati tudi bližnje njihovemu domu,« razlaga komandirka, po kateri v Tržiču že imajo naprave za zbiranje prijav na terenu in da si prizadevajo jim čim prej dobiti tudi v Gorici. Majorka sicer pojasnjuje, da se mladi karabinjerji po novem usposabljajo tudi na področju nasilja nad ženskami, saj je pri obravnavi teh primerov potrebna posebna občutljivost. In kateri so najbolj razširjene oblike nasilja nad ženskami? »Ko se pari razidejo, se dogaja, da moški zalezujejo svoje žene, pišejo jim sporočila, jim telefonirajo, čakajo jih pred njihovim delovnim mestom,« našteva komandirka in poudarja, da se je leta 2019 zakonodaja na področju nasilja nad ženskami poostrila. Varnostni organi morajo žrtvam nasilja prisluhniti v roku treh dni, celoten postopek poteka običajno zelo hitro, po besedah komandirke so tudi na sodišču zelo hitri. Nasilni možje in partnerji so deležni raznih ukrepov. Najprej jim kvestor izda opomin, sledijo prepoved približevanja žrtvi in drugi ukrepi, v hujših primerih tudi pripor. Ženskam, ki morajo zapustiti dom, na Goriškem pomaga združenje SOS Rosa, v zagotavljanje pomoči se vključijo tudi občinske socialna službe. Sinoči so poveljstvo goriški karabinjerjev razsvetlili z oranžno barvo, kar pomeni, da je poslopje opremljeno s sobo in da so sploh karabinjerji vključeni v »boj« proti nasilju nad ženskami.