Tržiško gledališče z dodatnimi prostori

Tržiško občinsko gledališče Marlena Bonezzi bodo razširili. Nove prostore bodo pridobili v kompleksu ob gledališču, ki že nekaj časa sameva. Naložba je vredna 2,2 milijona evrov. Sredstva prihajajo iz razpisa predsedstva vlade za prenovo degradiranih mestnih območij.

Projekt predvideva celovito prenovo kompleksa ob gledališču Bonezzi. Obnovili bodo dotrajane občinske prostore, izboljšali neposreden dostop do odra, uredili bodo skladišče in delavnico. V prvem nadstropju bodo uredili manjšo gledališko dvorano za vaje igralcev, šolske dejavnosti in društvene dejavnosti, drugo nadstropje pa bo namenjeno pisarnam. Celoten objekt bo v celoti dostopen invalidom.

»V prihodnjih dneh bomo objavili razpis za izbiro izvajalca,« napovedujeta tržiški župan Luca Fasan in občinska odbornica Tiziana Maioretto, ki pričakujeta, da bodo najzahtevnejša dela zaključena do 31. oktobra.

Lani 10.500 gledalcev

Tržiška občina svojo gledališko sezono že nekaj let pripravlja skupaj z deželnim gledališkim zavodom ERT, sicer je gledališče na voljo tudi društvom, plesnim šolam in izobraževalnim ustanovam. Samo v prvi polovici leta 2026 je gledališče Marlena Bonezzi gostilo 50 dodatnih dogodkov, med njimi zaključne plesne in glasbene nastope, ki so pritegnili več sto mladih nastopajočih in okoli 1.300 obiskovalcev. Med lansko sezono so zabeležili porast števila abonentov in skupno 10.500 gledalcev.

V gledališču je v teku tudi vrsta vzdrževalnih del. Pred kratkim so uredili novo zunanje stopnišče za dostop na streho in sistem zasilne razsvetljave. V prihodnjih tednih bodo premaknili sedeže za gibalno ovirane obiskovalce iz prve v sedmo vrsto, s čimer bodo izboljšali pogled na oder in dostopnost. Obnovili bodo zadnjo steno odra, prebarvali odrsko površino, prepleskali stene in garderobe, zamenjali bodo razsvetljavo ob stopnicah in dvanajst strešnih svetil.

Rednemu vzdrževanju bo namenjenih 120.000 evrov. Občina bo imela na voljo 100.000 evrov deželnih sredstev, iz svojega proračuna bo pristavila 20.000 evrov.