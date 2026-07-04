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Promet

Zaporo na cesti za Brojnico podaljšali za deset dni

Cesto, ki povezuje Križ z Obalno cesto, bi morali odpreti danes. Zaradi odredbe, ki prepoveduje delo ob najtoplejših urah v dnevu, se je časovnica del podaljšala

Eva Skabar |
Križ |
4. jul. 2026 | 16:03
    Zaporo na cesti za Brojnico podaljšali za deset dni
    Na zaprtje ceste za Brojenco v Križu opozarjajo tudi prometni znaki na Obalni cesti (FOTODAMJ@N)
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Cesta, ki povezuje Križ z Obalno cesto, bo še deset dni zaprta. Cestni odsek med vaškim pokopališčem in vinogradi so zaprli zaradi postavitve vodovodne cevi v sklopu del, ki jih vodi Konzorcij za bonifikacijo Julijske krajine. Dela naj bi se zaključila ob koncu junija, zaradi nove odredbe, ki prepoveduje delo na gradbiščih ob najtoplejših urah, pa so se nekoliko zavlekla, je za Primorski dnevnik povedal predsednik rajonskega sveta za zahodni Kras Pavel Vidoni. »Po novem naj bi gradbišče stalo še do 13. oziroma 14. julija, nato bodo cestni odsek odprli,« je pojasnil Vidoni.

Križanom in ne samo je cestna zapora od vsega začetka povzročala preglavice. Z njenim zaprtjem je dejansko onemogočen dostop do morja. Kljub temu, da o zaprtju opozarjajo prometne table, pa nekateri vozniki vseeno silijo z Obalne ceste v vas, nato pa se s težavo obračajo po strmem in ozkem odseku.

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