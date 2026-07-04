V poletje vstopili z novo dvorano in tekmovanjem

Goriško društvo Seghizzi v prvi polovici julija prevzema osrednjo vlogo na goriškem kulturnem prizorišču, saj bo pripravilo dve mednarodni tekmovanji, vrsto koncertov ter spremljevalnih dogodkov s področja zborovske in komorne vokalne glasbe.

Začetek dogajanja je zaznamovala še ena pomembna novost: odprtje prenovljenega sedeža na Verdijevem korzu. Društvo je s sredstvi, pridobljenimi na evropskem razpisu, osvežilo podobo prostorov in jih opremilo tako, da bo v dvorani odslej mogoče izvajati širšo paleto dejavnosti. Kot je v četrtek povedal predsednik Roberto Madotto, je društvo preuredilo vhod, fasado, zunanjo tlakovano površino in stranišča ter kupilo dva interaktivna zaslona za pregledovanje arhiva Seghizzi, projektor in projekcijsko platno za glavni oder ter ne nazadnje klavir, ki bo prvič zazvenel na 23. mednarodnem tekmovanju komorne vokalne glasbe.

O obnovi in zgodovini stavbe je spregovoril arhitekt Lino Visintin. V času, ko je Gorica veljala za »avstrijsko Nico«, je mesto svoje turistično poslanstvo krepilo tudi na trgovskem področju. Na korzu je stala znamenita parfumerija, ki je v sosednjih prostorih prirejala tudi kulturne dogodke. V 60. letih so parfumerijo porušili in zgradili prvi mestni nebotičnik, dvorana pa je ostala, čeprav so jo v naslednjih desetletjih bistveno spreminjali. Postala je kinodvorana, diskoteka in pivnica. S sedanjo obnovo so ji skušali povrniti avtentično podobo. Kot je povedal arhitekt, je šlo predvsem za »čiščenje in krpanje«, s katerima sta znova prišla do izraza okvir vhodnih vrat in fasada, ki jo je dotlej zakrival nadstrešek. V imenu Občine Gorica je prenovo pohvalil odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki je poudaril, da je naložba pomembna za celotno skupnost.

Ob odprtju dvorane je društvo predstavilo tudi novo publikacijo. Sestavljajo jo štiri zbirke, ki osvetljujejo komorni opus Augusta Cesara Seghizzija. Dve skladbi sta v živo izvedla pevka Kamila Karginova in pianist Daniele Bonini.

Njun nastop je uvedel tretjo temo srečanja na prenovljenem sedežu. Umetniški vodja Eddi De Nadai je uradno odprl letošnjo izvedbo tekmovanja komorne vokalne glasbe in poudaril, da je to zaradi mednarodne širine repertoarja edinstveno tekmovanje v Italiji.

Do nedelje bo dvorana društva odprta vsem, ki želijo prisluhniti letošnjim kandidatom. Danes bo ob 14. uri na sporedu polfinale, jutri ob isti uri finale, ob 21. uri pa koncert nagrajencev s podelitvijo nagrad. Med člani zvezdniške žirije bosta tudi pevca svetovnega formata in izvrstna poznavalca tega področja Christoph Prégardien in Vivica Genaux.Ljubitelji zborovske glasbe bodo prišli na svoj račun prihodnji teden, ko bo od 9. do 13. julija potekalo 63. mednarodno zborovsko tekmovanje.