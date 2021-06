Štirinajst ali enaindvajset?

Koliko občinskih svetnikov bo potrebnih, da bo prihodnje zasedanje goriškega občinskega sveta o proračunu sklepčno? 14 ali 21? Župan Rodofo Ziberna trdi, da jih bo dovolj 14, saj gre po njegovem mnenju za nadaljevanje zasedanja, ki so ga morali v ponedeljek prekiniti zaradi nesklepčnosti. Takratnega glasovanja se je udeležilo le 20 občinskih svetnikov vključno z županom Rodolfom Ziberno, kar ni bilo dovolj za odobritev občinskega proračuna, saj bi moralo glasovati vsaj 21 svetnikov.

Ostali občinski svetniki so zapustili dvorano; med njimi je bilo tudi šest predstavnikov desne sredine, ki v bistvu ne podpirajo več županove uprave. Ziberna je v torek napovedal, da bo odstopil, če na prihodnjem zasedanju proračun ne bo sprejet. Če bi bilo zasedanje sklepčno ob navzočnosti 14 svetnikov, bi občinska uprava uspela odobriti proračun, če bi se kdo izmed oporečnikov oz. svetnikov iz vrst opozicije vzdržal, saj trenutno razpolaga s 19 glasovi. Ob odobritvi proračuna župan napoveduje, da bo ostal na svojem mestu – ne glede na število občinskih svetnikov, ki ga bodo podprli.

Da 14 občinskih svetnikov ni dovolj za sklepčnost, pa meni občinski svetnik Foruma Andrea Picco. »V deželnem zakonu št. 18 iz leta 2015 piše, da mora občinska uprava, če ne odobri proračuna do predvidenega roka, ki je letos sovpadal z 31. majem, pripraviti poročilo in ga poslati Deželi FJK. Po prejetju poročila Dežela lahko prižge zeleno luč za sklic novega zasedanja občinskega sveta; to v našem primeru pomeni, da bi ne šlo za nadaljevanje prejšnje seje, kar bi omogočilo sklepčnost ob navzočnosti 14 svetnikov, temveč za čisto novo zasedanje, ki bi bilo spet sklepčno ob navzočnosti vsaj 21 članov občinskega sveta,« je prepričan Picco, po mnenju katerega je za sklic novega zasedanja občinskega sveta kakorkoli potrebno mnenje Dežele.Občinski svetnik Foruma bo zahtevo po sklepčnosti ob navzočnosti 21 svetnikov zagovarjal med današnjo sejo načelnikov svetniških skupin, na kateri bodo določili datum prihodnjega zasedanja občinskega sveta.