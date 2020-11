Štirje Goričani in štirje karabinjerji vpleteni v preprodajo mamil

Goriško javno tožilstvo je zagnalo preiskavo zaradi mednarodne preprodaje prepovedanih mamil, v katero so kot osumljenci vpleteni tudi štirje karabinjerji z goriškega pokrajinskega poveljstva, ki opravljajo naloge kriminalistične oz. sodne policije. Obtožujejo jih namernega prikrivanja dejstev.

Vse se je začelo z zasegom 200 kg marihuane, ki so ga opravili srbski policisti. Pošiljka je bila namenjena v Italijo. V preiskavo so kot preiskovani poleg omenjenih karabinjerjev vpletene še štiri osebe: dva »kurirja« iz Gorice, ki naj bi v avtodomu pripeljala mamila v Italijo, in druga dva Goričana, ta naj bi bila zadolžena za razpečevanje.

Na goriškem pokrajinskem poveljstvu karabinjerjev so se glede tega ovili v molk, potrdili so le to, da je preiskava v teku.