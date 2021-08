Štirje naravni elementi ... in pivo

Prvega julija so v Fari, na glavni cesti, ki pelje z Gorice proti Gradišču, odprli novo pivovarno s pubom in neobičajnim imenom: 4pr. O njenem nastanku, ponudbi in načrtih za naprej smo se pogovorili z lastnikom, 31-letnim Goričanom Luko Sanzinom, ki mu pri upravljanju prostornega in lepo urejenega lokala pomagajo tudi ostali družinski člani.

Od kod ljubezen do piva in ideja za pivovarno?

Od vedno me je zelo fasciniral potek pridelave piva in vina ter alkoholnih pijač nasploh: vretje, fermentacija, kontrola temperatur ... O tem sem marsikaj prebral, se pozanimal, potem smo se nekega dne, po večkratnih poskusih priprave domačega piva, v družini odločili, da bomo odprli manjšo pivovarno. Iz manjše pivovarne je potem nastala nekoliko večja: poimenovali smo jo 4pr – Birrai in Friuli.

Kaj pa pomeni 4pr?

Štirje »Principia Rerum« so štirje elementi, na katerih naj bi bila osnovana narava in kozmos: zemlja, voda, ogenj in zrak. To je sicer ime, ki smo ga uporabljali že prej za podjetje, ki prideluje aronijo, potem pa smo dodali zraven še »Birrai in Friuli« izključno za pivovarno. Štiri elemente oz. sestavine pa pravzaprav najdemo tudi v pivu. To so voda, hmelj, sladkor in kvasovke.