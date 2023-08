Strah pred točo jih je drago stal

Včerajšnjo vremensko fronto so v Gorici in okolici pričakali v strahu pred točo, saj je seveda še kako živ spomin na 24. julij, ko so z neba padale prave ledene bombe in povzročile ogromno gmotno škodo. Po mestu in okoliških krajih so bili včeraj številni avtomobili prekriti z zaščitnimi pokrivali, še več je bilo takih, ki so jih lastniki zaščitili z odejami in najrazličnejšimi ponjavami.

Kar nekaj avtomobilistov, zaskrbljenih zaradi neugodnih vremenskih napovedi, je svoja vozila parkiralo pod viaduktom Ragazzi del ‘99 med Ločnikom in Podgoro. Okrog poldneva smo pod nadvozom našteli preko dvajset vozil, kmalu zatem so na kraj prispeli mestni redarji, ki so se takoj lotili izdajanja glob. Parkiranje je pod nadvozom namreč prepovedano; do območja med drugim niti ni urejenega dostopa, kar pomeni, da so avtomobilisti storili prekršek tudi, ko so z okoliških cest zavili pod viadukt. Izdane globe zaradi nedovoljenega parkiranja pod viaduktom so bile tako vredne 60,90 evra.

Mnogi so tvegali globo

Na prometni policiji so nam pojasnili, da lastniki avtomobilov, prekritih z zaščitnimi pokrivali, tvegajo globo, če je registrska tablica vozil zakrita in če so poleg tega parkirani na javnem mestu.

Na podlagi prometnega zakonika morajo imeti varnostni organi možnost, da v vsakem primeru razberejo registrsko tablico avtomobila, parkiranega na javnem mestu, saj le tako lahko ugotovijo, kdo je njegov lastnik, če je vozilo zavarovano in če je opravilo tehnični pregled.

V zadnjih časih je bilo na račun zakritih registrskih tablic že izdanih nekaj glob, prva v Lignanu, kjer je ravno 24. julija moški prekril svoj avtomobil z zaščitnim pokrivalom, pri čemer je zakril tudi registrsko tablico. Lokalni policisti iz Lignana so mu naložili globo, vredno 29,40 evra, če do plačila pride v roku petih dni.

Varno zavetje za avtomobile

V Novi Gorici so včeraj poskrbeli, da so imeli avtomobilisti na voljo varno zavetje za svoje avtomobile v času vremenskega opozorila Agencija Republike Slovenije za okolje.

Vozniki so lahko svoje avtomobile parkirali v garažah Supernove v Prvomajski ulici in na Cesti 25. junija (nekdanja Qlandia). Na Facebook strani novogoriške občine so voznike opozorili, naj se pri parkiranju v omenjenih garažah držijo predpisov in naj upoštevajo označena parkirna mesta. Avtomobile je iz garaž, v primeru da nevarnost neurij mine, potrebno odpeljati do 9. ure zjutraj naslednjega dne.