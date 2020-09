Stranke iz Italije iščejo predvsem poslovne prostore

Koronakriza ni bistveno pretresla nepremičninskega trga na Goriškem, pravijo pri nepremičninskih agencijah Renes in Remax, kljub temu, da so ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 za dva meseca zaustavili normalno poslovanje tudi na tem segmentu. Prodaja na Goriškem po sproščanju ukrepov dobro okreva. Enako je na ravni države. Na nivoju Evrope se nekoliko drugačna situacija kaže pri prodaji oz. najemu poslovnih nepremičnin, to pa zaradi povečanega prehoda na delo od doma.

»Zaenkrat ne zaznavamo nobenih pretresov v smislu padca prodaje ali padca cen zaradi koronavirusa. Naše podjetje posluje normalno, povpraševanje je ogromno, prodaja poteka nemoteno,« nam je pojasnila Urška Semenič, direktorica novogoriške nepremičninske agencije Renes. O primerjavi z lanskim letom še ni mogoče govoriti, je dodala, saj je dvomesečni »lockdown« povzročil, da je vsa izpeljava prodaj bila premaknjena in se je pač začela izvrševati po sprostitvi ukrepov. Morebitna razlika bo vidna nekje sredi jeseni, dodaja Semeničeva. Da je trenutna situacija na goriškem nepremičninskem trgu precej običajna, pravi tudi Boris Kravanja, vodja naložbenih nepremičnin pri agenciji Remax. »Kriza je najbolj vplivala v mesecih karantene, nato se je normalizirala. Primerjava z lanskim obdobjem je težka, ker so na trg prišle nove ponudbe stanovanj, ki jih lani ni bilo,« dodaja Kravanja.Ker nepremičninski agentje v Gorici po epidemiji novega koronavirusa v zadnjem času opažajo, da se je povečalo povpraševanje po hišah z vrtom, smo o tem povprašali tudi novogoriške agencije. Tudi na Remaxu kot Renesu zaznavajo večje povpraševanje po hišah, a brez pretresljivih odstopanj.

Cene nepremičnin na Goriškem po podatkih obeh sogovornikov ostajajo podobne lanskim. »Cene se niso bistveno spremenile, pričakujemo pa rahlo korekcijo cen navzdol pri rabljenih stanovanjih, zaradi ponudbe novih,« pravi Kravanja. »Cene ostajajo iste, mogoče so se še celo nekoliko dvignile, kar se tiče cen stanovanj, medtem ko cene hiš ostajajo iste. Res je tudi, da cena hiše ni ovrednotena glede na kvadraturo ampak na njeno vrednost vplivajo številni dejavniki, kot so lokacija, izgled, dokončanje, bližina trgovin, šol ...« pa pojasnjuje Semeničeva.V letih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo in schengensko območje ter po prevzemu evra smo na Goriškem zaznavali precej povpraševanja s strani Slovencev po nakupu nepremičnin v bližnjih krajih čez slovensko-italijansko mejo. Tisti, ki so se za to odločili, so povedali, da je veliko vlogo pri nakupu igrala nižja cena nepremičnin. Zato nas je zanimalo, ali novogoriški nepremičninski agentje beležijo tudi zanimanje v obratni smeri. »Mi že vrsto let oddajamo tako stanovanja kot poslovne prostore državljanom Italije in to večinoma italijansko govorečim. Res je, da je bil manjši upad najemov takoj po koncu korone, ker enostavno prehod čez mejo še ni bil možen, ampak sedaj so stvari ponovno v ustaljenih tirih. Italijani se večinoma odločajo za najem poslovnih prostorov, ker naj bi bilo poslovanje na naši strani manj zapleteno z davčnega vidika, če to drži, ne vem. S tem ko odprejo tukaj podjetje, se pojavi tudi težnja po najemu stanovanja, tako da sta ta dva najema velikokrat povezana. Nekih večjih nakupov nepremičnin s strani italijanskih državljanov nimamo,« pojasnjuje direktorica agencije Renes. Zelo podobne izkušnje beležijo pri Remaxu: »Na nas so se iz Italije obrnili predvsem podjetniki. Iščejo poslovne nepremičnine, lokale, zemljišča, motiv je predvsem širitev dejavnosti v druga področja.«