Študentje načrtujejo »Gorici prihodnosti«

»Za naše študente je Gorica pravi laboratorij na prostem. Zaradi meje, raznih problematik in negotovosti glede razvoja in usode nekaterih območij je to mesto posebno in zelo izzivalno za mlade arhitekte. Med delom na terenu lahko eksperimentirajo marsikaj in pridobijo pomembne kompetence, ki jih kasneje lahko izkoristijo na mednarodni ravni,« pravi Giovanni Fraziano, profesor na oddelku za arhitekturo tržaške univerze s sedežem v Gorici in koordinator projekta RRR International Lab Go/N.Go, pri katerem sodelujejo z Občino Gorica in njenim uradom za urbanizem, Univerzo v Ljubljani, drugimi evropskimi ustanovami ter – po novem – tudi Konzorcijem za razvoj goriške univerze.

RRR Lab, katerega letošnjo izvedbo so predstavili včeraj na novinarski konferenci v stavbi nekdanjega Malega semenišča, je pomemben adut arhitekturnega oddelka v Gorici, ki postaja vse bolj privlačen. Kot je Primorski dnevnik poročal pred dnevi, so letos zabeležili veliko več zanimanja za vpis v prvi letnik kot v preteklosti (na vstopnem testu je sodelovalo preko 70 kandidatov, mest pa je 40), deset študentov pa se je na goriško smer preselilo iz drugih sorodnih oddelkov v Italiji in drugod.