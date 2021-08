Tajni policijski delavec pričal v zadevi Marina

Na koprskem sodišču je danes v sojenju zaradi zlorabe prostitucije v klubu Marina pri Ajševici pričal tajni policijski delavec. Ta je med drugim pojasnil, da so dekleta morala ponujati spolne usluge po točno določeni ceni in biti na razpolago po 12 ur na dan, sicer so sledile sankcije.

Tajni policijski delavec pod oznako 103 je, potem ko je sodišče ugotovilo njegovo dejansko identiteto, prek video konference pričal s spremenjenim glasom in brez možnosti prepoznave njegovih obraznih potez. Izpovedal je, da je kot policist pod krinko večkrat obiskal klub Marina in tam spoznal različna dekleta. Policist je navedel, da so dekleta za delo v klubu izvedela od drugih deklet, za »prijavo na delovno mesto« pa so morale poslati elektronsko sporočilo. Če so bile sprejete, pa so morale med drugim vsak mesec na svoje stroške opraviti zdravniški pregled.

Dekleta so morala biti v klubu na razpolago po 12 ur, v nasprotnem primeru so morala o tem obvestiti vodstvo. V konkretnem primeru so eno od deklet odslovili prav zato, ker je prej zapustilo klub. Od vodstva kluba so prav tako dobile navodilo, da morajo za spolne usluge postaviti enotno ceno, in sicer ne manj kot 70 evrov, to pa zato, da ne bi v klub privabljali revnejših strank, je izpovedal policist.

Dekleta so si morala tudi sama plačevati vstopnino v klub. V enem primeru se je dekle pritožilo, ker ji stranka ni plačala, vendar vodstvo kluba tega ni želelo obešati na veliki zvon, da ne bi vmes posegla policija. Iz pogovorov z dekleti je tajni delavec spoznal tudi glavni razlog za delo v klubu, in sicer je to bilo izboljšanje življenjskega standarda oz. rešitev stanovanjskega problema. Dekleta so bila po njegovih besedah podučena, da morajo v primeru prihoda policije povedati, da so gostje lokala. Pravil so se večinoma vse držale, ker so se bale izgube dela, je dodal.

Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos naj bi zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Da so bila dekleta v prostitucijo prisiljena, naj bi dokazovalo dejstvo, da so morala plačevati vstopnino v klub, obtoženi pa so nad dekleti vzpostavili odnos podrejenosti. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Obtoženi trdijo, da je šlo za erotični klub, ki je gostom nudil intimo, gostje pa da so se sami odločali, kaj bodo tam počeli.