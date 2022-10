Val tatvin se je v noči med sredo in četrtkom nadaljeval v kraju Pradež pri Krminu, kjer sta tatova vlomila najprej v avtomobil, nato pa v hišo predsednika konzorcija Collio Davida Buzzinellija. Ta je na svojem Facebook profilu objavil posnetke nadzorne videokamere, na kateri sta vidna tatova med vlomom. Posnetku je Buzzinelli pripisal, da sta tatova vlomila v hišo in zbežala samo potem, ko je pes začel lajati. Sam Buzzinelli je bil takrat doma z ženo in hčerkama.