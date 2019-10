Tatovom spodletelo tudi v nakupovalnem centru Smart Moda

Tatovi se v noči na sredo niso mudili le v Sovodnjah. Bili so tudi v Štandrežu, točneje pri nakupovalnem centru Smart Moda, kjer jim je prav tako spodletel poskus tatvine. Ko je okoli 1.30 na prizorišče v Ulici Tabaj 3 prišla patrulja zasebnih varnostnikov Corpo Vigili Notturni, ki je kot običajno opravljala nadzor nad trgovskim središčem, je osebje opazilo, da je glavni vhod zablokiran z zabojniki za smeti. Poleg tega so neznanci predenj namestili plošče iz cementa in druge velike predmete. Ograja na desni strani parkirišča je bila delno odprta, kar se je varnostnikom zdelo še bolj sumljivo.

Osebje zasebne varnostne službe je takoj obvestilo policijo, na prizorišče sta tako prispeli dve patrulji mobilnega oddelka.