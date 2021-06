Tekme posvečajo umrlemu dečku

Iz Kajak kluba Soške elektrarne (KKSE) so sporočili, da bodo izpeljali današnje in jutrišnje tekme za evropski pokal v slalomu za mlajše kategorije ECA Junior cup, in sicer v skladu s programom v prilagojeni obliki. Tekme posvečajo članu domačega Kajak kluba Soške elektrarne, 11-letnemu dečku iz Kromberka, ki je v sredo umrl v tragični nesreči na Soči.Izvršni odbor KKSE je namreč v četrtek popoldan na izredni seji obravnaval tragični dogodek na kajak progi Solkan in nadaljnji potek priprav in izvedbe mednarodne tekme ECA junior cup Solkan 2021, na kateri nastopa preko 300 udeležencev iz štirinajstih držav z vsega sveta. Po razmisleku so sprejeli omenjeno odločitev, da tekme izpeljejo in jih posvetijo nesrečnemu dečku.