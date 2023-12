Terapevtske sobe so se v zadnjem letu izpraznile

Pri zdravstvenem podjetju za Tržaško in Goriško Asugi beležijo v zadnjih letih porast števila kemičnih odvisnikov, ki poiščejo pomoč, pri nekaterih vedenjskih zasvojenostih pa so priča obratnemu trendu. Velikih skupin ljudi, ki so še lani polnile prostore za skupinsko terapijo goriškega oddelka za zdravljenje zasvojenosti od iger na srečo v Parku Basaglia, namreč ni več videti. Podatki kažejo, da število patoloških hazarderjev v Italiji upada, je za Primorski dnevnik povedal socialni pedagog v goriškem centru SERD Carlo Benevento. »Se to dogaja, ker je naše delo na področju preventive uspešno, ali zato, ker je v barih v primerjavi s preteklostjo vse manj igralnih avtomatov? Morda tudi, jaz pa menim, da gre predvsem za to, da so se igralci selili na splet, kjer jih je težje izslediti,« pravi Benevento.

Spletni igralec je drugačen

Na Goriškem je število zasvojenih z igrami na srečo začelo vidneje upadati v zadnjem letu, drugod po Italiji pa tudi prej. Še lani se je na goriškem oddelku za vedenjske odvisnosti podjetja Asugi, ki ga vodi Carlo Benevento, zdravilo okrog 60 ljudi, zdravili so se tako moški kot ženske. »Situacija se je spremenila po pandemiji. Pred izbruhom covida-19 je bilo v skupinsko terapijo vključenih tudi po štirideset ljudi, nato pa so skupine štele po štiri ali pet udeležencev. Jasno je, da se nekaj dogaja,« ocenjuje naš sogovornik. Vzroki za upad sicer niso še povsem jasni. »Družba se dokaj hitro spreminja, odvisnosti se spreminjajo, zdravstvene storitve pa se tem spremembam prilagodijo postopno, kar je normalno.« Tudi z zasvojenostjo z igrami na srečo se javno zdravstvo v Italiji v preteklosti ni ukvarjalo tako, kot se danes. Oddelke za zdravljenje te vedenjske odvisnosti so začeli ustanavljati pred približno petnajstimi leti, pionirja sta bila Trst in Gorica. Zdravili so se ljudje, obsedeni z igralnimi avtomati, lotom, srečkami, ...

Spletni patološki hazarder pa je drugačen tip bolnika. »Težje ga je tudi razkrinkati. Nekoč so ostali družinski člani dobivali stavne listke, nato izpraznjen bančni račun. Ko je žena iskala moža po Gorici, je našla avto, parkiran pred igralnim salonom. Igralci so že prej bili osamljeni, zdaj pa še bolj,« meni Benevento. Socialni pedagog dalje opaža, da po pomoč prihajajo problematični hazarderji, ki imajo v resnici še celo vrsto drugih težav. Zasvojenost je vse bolj kompleksna in vključuje več substanc oziroma vedenjskih težav naenkrat.