»Težko je govoriti o poeziji, ko ne tako daleč od nas grmijo topovi in ljudje umirajo pod granatami.« Tako je povedal pesnik Ace Mermolja med petkovim srečanjem v goriškem Trgovskem domu, ki je bilo posvečeno predstavitvi njegove knjige Lukov greh. Iztočnice za pogovor z avtorjem je iznesel David Bandelj, ki je tudi sam pesnik in je knjigi prispeval uvodne misli. Pozdravni nagovor pesniškemu večeru je opravila Martina Kafol, predstavnica Založništva tržaškega tiska, ki je knjigo izdalo.Po predstavitvi avtorja knjige je David Bandelj Mermoljo postavil med plodne pesnike, esejiste in kolumniste, ki se lahko pohvalijo z obsežnim delom na literarnem in tudi časnikarskem področju. Še bolj podrobno je o sebi spregovoril sam Ace Mermolja, ki se je sprehodil po poti, ki ga iz študentskih do delovnih let popeljala iz Gorice v Ljubljano in naposled v Trst, kjer sedaj živi in ustvarja. Kot je sam povedal, je na pesniško pot stopil kot študent slovenistike in primerjalne književnosti v Ljubljani. Tam je spoznal tudi nove pristope do poezije in nasploh do utrjevanja slovenskega jezika. Na široko je opisal svoj opus, ki obsega več kot desetino pesniških zbirk, ki so odraz časa, v katerem so nastajale. Prva, začetna zbirka je nastala že leta 1972, zadnja pa je Lukov greh, ki je izšla lansko leto. Iz vsake od teh zbirk je tudi prebral po eno pesem, pri čemer je opozoril, da so plodnim letom sledila tudi leta mrtvila, ko iz osebnih in delovnih razlogov pesem dobesedno ni zapela.