»The Jungle« danes in jutri v Gorici in Tržiču

Dokumentarni film »The Jungle«, delo goriškega režiserja Cristiana Natolija, bo danes ob 20.30 na ogled v goriškem Kinemaxu ob prisotnosti režiserja in protagonistov. V tržiški kinodvorani pa ga bodo predvajali od dneva kasneje, 1. aprila, prav tako ob 20.30 z režiserjem in protagonisti. V obeh kinodvoranah bo nato na ogled do 6. oz. 7. aprila. Film je svojo mednarodno premiero lani doživel na filmskem festivalu v Varšavi, prvič pa so ga v Italiji predvajali na Tržaškem filmskem festivalu konec januarja. Natolijev film obravnava gledališko delavnico, ki jo igralka in režiserka Elisa Menon vodi za skupino afganskih in pakistanskih migrantov.

V današnjem Primorskem dnevniku lahko preberete intervju z režiserjem Cristianom Natolijem.