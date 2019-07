Tish, osemnajstletnica, ki uresničuje otroške sanje

»Petje je zame uresničitev otroških sanj, saj mi glasba daje gotovost. Še pred enim letom bi si ne predstavljala, da bi bilo vse to, kar se mi sedaj dogaja, sploh mogoče.« Tako pravi 18-letna Goričanka srbskih korenin Tijana Borić, ki je po uspešnem nastopanju v oddaji Amici zaslovela z umetniškim imenom Tish. Mlado pevko, ki je del svoje šolske poti opravila na slovenskih šolah v Gorici, smo srečali pred včerajšnjim koncertom v parku dvorca Coronini, kjer je prvič nastopila v okviru svoje italijanske turneje. O priljubljenosti pevke so včeraj pričali tudi nekateri mladi oboževalci, ki so jo pred novinarsko konferenco vprašali za selfi.

Kaj bi danes svetovala mladim, kaj pa sami sebi pred enim letom?

Vsak naj bo to, kar si želi. Če se bom jutri želela sprehajati z roza klobukom, bom to tudi naredila. Posebnost je po mojem mnenju vrlina, ki izraža lepoto: ne smemo se prilagoditi, temveč početi to, kar čutimo. Sami sebi pred enim letom pa bi na glas povedala, da moram verjeti vase in vztrajati. Glasba se mi je tedaj zdela bolj primerljiva z otroškimi sanjami kot pa uresničljiv cilj, res nisem mislila, da bi se sanje naposled uresničile. Za to se moram seveda tudi zahvaliti Marii De Filippi in celotni ekipi oddaje Amici, ki so mi pri tem veliko pomagali.