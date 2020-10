Tisti ljudje, ki nočejo meje

Navdušen odziv publike v do zadnjega razpoložljivega sedeža – glede na omejitve zaradi covida – zasedeni veliki dvorani goriškega Kulturnega doma je bil v petek najboljša popotnica videu GO-VID, ko vidiš spet mejo, ki ga bodo prihodnjo soboto vrteli v tekmovalnem programu letošnjega Festivala slovenskega filma v Ljubljani. Video je nastal spomladi, v času ko je slovenska vlada zaradi širjenja epidemije covid-19 v Italiji zaprla mejo tudi med Goricama. Zapora je bila brutalna, kakršne Goričani niso pomnili že več kot pol stoletja.

Ukrep brez pametnih epidemioloških razlogov je izzval spontan odpor v ljudeh. Vse številnejši Goričani in Novogoričani so se začeli zbirati na Trgu Evrope/Transalpina. Čez mrežo so igrali badminton in odbojko, podajali so si vrčke piva, kalamare in hamburgerje, kar je izzvalo komično razburjenje najbolj pravovernih čuvajev mejnih zapor v eni in drugi državi, skozi kovinsko rešeto so se pretakali prijateljski pogovori in zaljubljeni pogledi. Vse to sta Sara Terpin in Carlo Ghio posnela z videokamero v dokumentarni film z globokim čustvenim nabojem in obenem lahkotno ironijo. Mnogo ur sta sama preživela na skupnem trgu, zabeležila kolesarske proteste proti slovenski vladi in tudi spontano podiranje mejne ograje na Vecchietovem mozaiku. Kot prva sta se zapeljala čez mejo tisto noč, ko so oblasti končno ukazale odstraniti nesmiselne pregrade. Z njima so bili številni prijatelji, ki so malo pred tem dogajanjem sodelovali tudi v njunem videu Tisti ljudje, v katerem kakih 40 pevcev in glasbenikov iz 10 držav s petjem znane pesmi kantavtorja Rudija Bučarja soustvarja močno čustveno vez med ljudmi, ki jih je epidemija ločila in zaprla v lastne domove.

Mnogi so bili navzoči v Kulturnem domu, tako v dvorani kot na odru, kjer so po predstavitvi obeh videov zapele članice vokalne skupine Danica z Vrha, pevki Martina Feri in Paola Rossato ob spremljavi harmonikarja Erika Gregoriča. Toplemu aplavzu je nazadnje sledila še skupna izvedba pesmi Tisti ljudje z dvorano vred.