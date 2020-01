Tlakovci spomina za tri Doberdobce

Jožef Boneta, Jožef Ferletič in Alojz Jelen so deportirani domačini, ki se jih bodo letos v doberdobski občini spomnili s položitvijo treh spotikavcev. Umetnik Gunter Demnig, ki tlakovce spomina na pregnane in v nacističnih taboriščih umorjene ljudi polaga že več kot 20 let, bo Doberdob obiskal v ponedeljek, 20. januarja. Dogodek v okviru projekta Stolpersteine bo tudi letos potekal na pobudo kulturnega društva Hrast v sodelovanju s sekcijama ANPI-VZPI iz Doberdoba in Dola-Jamelj ter s pokroviteljstvom doberdobske občinske uprave. Doslej so tlakovce posvetili štirim domačinom – Andreju Frandoliču, Jožefu Ferfolji, Rudolfu Lavrenčiču (Dolfu) in njegovemu sinu, Rudolfu Lavrenčiču (Dolfiču). Postavitev kamnov bo potekala 20. januarja popoldne. Isti dan bodo spotikavce položili tudi v Ronkah in v občini Foljan-Redipulja, v torek, 28. januarja, pa v Gorici. V Ulici Galilei 4 se bodo spomnili sester Edvige in Margherite Gentilli.

