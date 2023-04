Tlakovec spomina tudi v Podturnu

Ladislao Herskovitz, rojen na Reki leta 1906, je bil lastnik tovarne pohištva v Podturnu. Njegovo življenje se je končalo decembra 1943 v Auschwitzu, v torek pa se mu bodo v goriški mestni četrti, kjer je živel, poklonili s postavitvijo tlakovca spomina (Stolperstein).

Pobudo za postavitev prvega tlakovca spomina v Podturnu so dali združenja Amici di Israele in Centro per le tradizioni di Borgo San Rocco, goriška občina in prvostopenjska srednja šola Ascoli. Postavitev Stolperstein bo v torek, 18. aprila, ob 10. uri v Ulici Lunga 60-62. Violinistka Laura Grandi bo predstavila nekaj skladb iz judovske tradicije, sledili bodo govori in recitacije. Ladislao Herskovitz, kasneje so mu priimek poitalijančili v Ercoli, je ob stanovanju imel tovarno: eno izmed hal je zaplenila italijanska vojska. Herskovitz je sprva pobegnil v Benetke, ob vrnitvi v Gorico pa so ga aretirali. Umrl je najverjetneje 11. decembra 1943. Imel je 37 let.