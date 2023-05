Tovornjakar med vzvratno vožnjo do smrti povozil motoristko

Policisti iz Nove Gorice so včeraj ob 16.58 posredovali na območju Vogrskega, kjer je tovorno vozilo med vzvratno vožnjo trčilo v motoristko, ki je bila za njim in jo do smrti povozilo. Ugotovili so, da se je 23-letni voznik tovornega vozila, državljan BIH, pri Vogrskem ustavil zaradi zožanja cestišča, saj je nasproti pripeljalo osebno vozilo. Zato da bi se mu umaknil, je zapeljal vzvratno, pri čemer se ni prepričal o morebitni nevarnosti za druge udeležence v prometu. Trčil je v 45-letno voznico motornega kolesa, slovensko državljanko, ki je bila za njim, pri čemer je padla na vozišče. Tovorno vozilo se ni ustavilo in jo je povozilo. Utrpela je hude poškodbe. Kljub prizadevanju reševalcev zanjo žal ni bilo več pomoči in je na kraju umrla.

Policisti so sporočili, da pri vozniku tovornega vozila ni bila ugotovljena prisotnost alkohola. O prometni nesreči sta bila obveščena preiskovalni sodnik in državna tožilka.

Zoper voznika tovornega vozila bo na pristojno okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba.