Transparent za Regenija odstranjen in spet izobešen

Transparent, ki zahteva resnico za Giulia Regenija, je po sobotnem protestu izginil s pročelja goriške mestne hiše. Občinski svetnik Foruma Andrea Picco ga je sinoči spet izobesil skupaj z nekaterimi somišljeniki. »Županu bomo poslali prošnjo, naj obdrži transparent in naj tudi sam postane glasnik zahteve po pravici,« napoveduje Picco.

Prošnja po vsej verjetnosti ne bo uslišana. Rodolfo Ziberna pravi, da je za odstranitev transparenta izvedel od novinarjev in da ne gre za izvršitev njegovega ukaza, temveč za »ustaljeno prakso«. »Ko so pred mestno hišo manifestacije, dovolimo izobešanje transparentov, dan kasneje pa jih odstranimo,« razlaga župan in pojasnjuje, da na goriški občini nimajo navade, da bi za daljše obdobje izobešali napise. »Zavrnil sem denimo tudi predlog združenja Lega nazionale, ki je predlagalo, naj izobesimo napis "Resnica za žrtve fojb",« poudarja Ziberna.