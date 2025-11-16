Trem voznikom odvzeli vozniško dovoljenje

Za pregled so ustavili preko sto vozil in naposled odvzeli tri vozniška dovoljenja. Goriški prometni policisti so v noči s petka na soboto izvedli poostren nadzor nad prometom, med katero so posebno pozornost namenili vožnji pod vplivom alkohola, mamila in drugih psihotropnih snovi, saj je njeno zatiranje ena izmed prednostnih nalog varnostnih organov na področju varnosti v prometu. To prizadevanje se izraža tako v posebnih kampanjah ozaveščanja in izobraževanja kot tudi v ciljno usmerjenih izrednih nadzorih, izvedenih predvsem v večernih in nočnih urah ob koncih tedna.

Poostreni nadzor so izvedli v sodelovanju z osebjem kvesture, zdravstvenim osebjem policije in goriško lokalno policijo, in sicer na glavnih goriških vpadnica.

Ob zaključku poostrenega nadzora je bilo kontroliranih 128 vozil in 169 oseb. Skupno so ugotovili približno deset kršitev cestnoprometnih predpisov in odvzeli tri vozniška dovoljenja: zaradi vožnje pod vplivom alkohola, vožnje pod vplivom mamil (v tem primeru je bil voznik tudi kazensko ovaden na prostosti) in zaradi vožnje s poteklim vozniškim dovoljenjem. Poleg tega so zasegli prometno dovoljenje moškemu, ki je avtomobil vozil, ne da bi bi sploh kdaj pridobil vozniško dovoljenje.