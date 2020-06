Trgovci se veselijo kupcev iz Slovenije

Prišli so po sladoled, oblačila, ribiško opremo, sadike, na obisk sorodnikov in srečanje s prijatelji. Od prejšnje srede lahko slovenski državljani prosto vstopajo v Italijo, ne da bi jim bilo pri tem treba v karanteno. Sprostitev omejitev pri prehajanju meje za slovenske državljane se še kako veselijo številni goriški trgovci in gostinci, ki imajo v Sloveniji številne zveste stranke. Med vikendom so mnoge obiskovalce iz Slovenije našteli v sladoledarnah po mestu, marsikdo si je privoščil tudi kavo in v soboto tudi obisk marsikatere trgovine. Med vikendom so se mnogi slovenski državljani odpravili tudi v nakupovalno središče Tiare v Vilešu, ki je bilo zaradi slabega vremena natrpano, tako da nakupovanje ni bilo ravno prijetno.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.