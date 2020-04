Tri novi bivalniki za tržiško urgenco

V tržiški bolnišnici so včeraj uradno predali namenu tri bivalnike, s katerimi bodo okrepili delovanje tamkajšnje urgence. Opremili jih bodo z vsemi potrebnimi napravami, nakar jih bodo lahko uporabljali za bolnike, za katere sumijo, da so okuženi s koronavirusom. Bivalnike, ki jih bodo obdržali tudi v prihodnosti, je financirala dobrodelna nabirka Flash-Covid 19, preko katere je združenje DINamici, v sodelovanju s tržiško občino in Zadružno kreditno banko iz Štarancana in Vileša, nabralo več kot 130 tisoč evrov. V videokonferenci, ki je sledila fizični predaji bivalnikov, so med drugim spregovorili tržiška županja Anna Cisint, direktor zdravstvenega podjetja Antonio Poggiana in predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Cisintova je poudarila, da so ta izreden uspeh v korist vseh prebivalcev našega prostora dosegli v zelo kratkem času, tržiški odbornik Michele Luise pa je dosežek preimenoval kar v »čudež«: da se v pičlih dveh tednih nabere toliko denarja, pomeni, »da ljudje zaupajo, ker vedo, da se bo z njihovim denarjem udejanjilo nekaj konkretnega«. Primarij tržiške urgence, Alfredo Barillari, je izpostavil edinstvenost tega projekta. »Prepričan sem, da bo taka organizacija prostorov, ki ločuje bolne in potencialno okužene od zdravih oseb, postala utečena praksa,« je poudaril. Predsednik deželne vlade Fedriga pa je izjavil, da je Tržič »konkreten primer bolnišnice, v katero se vlaga veliko truda«. Zahvalil se je zdravstvenemu podjetju, ker je ukrepalo tako, da je »naša dežela med tistimi, ki so se najboljše odzvale na izredne razmere: okrepila je oddelke za intenzivno nego in prebivalcem dala konkretne odgovore,« je prepričan Fedriga.

V GRADEŽU NOČEJO BOLNIKOV

Če sta deželna in tržiška uprava na isti valovni dolžini, to ne velja za odnose na relaciji Dežela FJK–Občina Gradež. Kamen spotike je zavod Ospizio Marino, kjer niso sprejeli okuženih s koronavirusom iz tržaškega doma za starejše občane La Primula. Odgovorni za zdravstvo v deželni vladi Riccardo Riccardi trdi, da mu je župan Dario Raugna najprej izrazil pripravljenost, da sprejmejo nekaj varovancev, nato pa naj bi si premislil. Župan zavrača kritike in pojasnjuje, da mu ni bolnikov nihče sploh omenil: v zavodu so po njegovih besedah nameravali sprejeti nekaj ljudi, ki so covid-19 preboleli, saj naj bi za sprejemanje bolnikov ne bili primerno opremljeni. Prihodu varovancev doma La Primula v Gradež, kjer so doslej zabeležili malo okužb, so se zoperstavili tudi občani z nabirko podpisov.

V ENEM MESECU 24.962 KONTROL

Kar 763 oseb je v prejšnjem mesecu dobilo globo, ker niso spoštovale omejitev za zajezitev okužbe s koronavirusom. Iz podatkov goriške prefekture izhaja, da so zaradi lažnih izjav prijavili 14 oseb, 43 oseb zaradi drugih kaznivih dejanj, ena oseba pa je kršila karanteno.