Učilnice naj bi uredili nad muzejem na Gradini

V Doberdobu je stekel postopek za eno največjih javnih investicij zadnjih let: rušitev, obnovo in razširitev prostorov Osnovne šole Prežihovega Voranca. Občina je pred kratkim s sklepom sprejela deželni prispevek v višini 3,5 milijona evrov. Začetek del je predviden najkasneje prvega februarja 2027, zaključek pa naj bi bil predvidoma do aprila 2028. Pred tem občino čaka še zahtevna faza projektiranja, tehničnih preverjanj in oddaje naročila. Poiskati bo morala tudi nadomestne prostore, ki bodo učence gostili med nastajanjem novih učilnic. Pouk bo po vsej verjetnosti potekal na Gradini.

Najprej bo opravljena geološka študija, sam projekt pa bo razdeljen na dva funkcionalna sklopa, razlaga župan Peter Ferfoglia. Prvi obsega rušitev stare stavbe, gradnjo nove in ureditev večjega praznega prostora. V drugem sklopu, za katerega bodo poiskali dodatna finančna sredstva, bodo poskrbeli za ureditev avditorija v praznem prostoru.

Objekt bo sodoben, vendar oblikovno prilagojen kraškemu okolju. Načrt naj bi bil nared do poletja, pravi župan. »Še ne vemo, ali bomo šli v klasično gradnjo ali bo to neke vrste montažno poslopje, kar bi lahko bila hitrejša in cenejša rešitev,« nadalje razlaga Ferfoglia. S tehničnega vidika bo največji zalogaj ogrevanje, pravi sogovornik. Zdajšnja centralna enota namreč ogreva osnovno in prvostopenjsko srednjo šolo, telovadnico ter knjižnico. Sistem bodo morali razdeliti na dve ločeni enoti, verjetno eno za osnovno šolo in vrtec, drugo za srednjo šolo in telovadnico. Stavba bo vsekakor energetsko učinkovita, opremljena bo s toplotno črpalko, predvidena pa je tudi rezervna plinska kurjava. »Ogrevanje mora biti namreč vedno zagotovljeno,«pravi prvi občan. Urediti nameravajo tudi zunanje površine.

Med izvajanjem del bodo učence predvidoma preselili v sprejemni center Gradina. Občinska odbornica za šolstvo Giulia Cernic poudarja, da sicer še preverjajo razne možnosti.

Občina trenutno pripravlja tudi nov razpis za upravljanje kompleksa na Gradini. V njem bo predvidena možnost sodelovanja s šolo. Učilnice naj bi uredili nad muzejem, v prostorih restavracije bi lahko učenci kosili, medtem ko bi se obroki še naprej pripravljali v kuhinji vrtca. V »kraško hišo« bi preselili tajništvo, zbornico in ravnateljstvo.