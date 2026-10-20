Trije dnevi v znamenju glasbe, športa in užitkov v naravi

Jesenski sončni dnevi so kot nalašč za druženje, športne izzive in uživanje v naravi, kar so minuli konec tedna dokazali tudi v Štmavru. Domače kulturno društvo Sabotin je namreč poskrbelo za tridnevno dogajanje v znamenju glasbe, športa in veselega razpoloženja.

V petek so si zamislili nov dogodek na novi lokaciji: na posestvu Barnaba je dance glasbo vrtel didžej Wandervogel. Večer s približno šestdesetimi udeleženci je po besedah prirediteljev lepo uspel, vzdušje je bilo prijetno in udeleženci zadovoljni, tako da nameravajo podobne dogodke še ponoviti.

Vsoboto je bil na sporedu 4. Sabotin Trail Evening, tekaška prireditev, ki jo organizira Javni zavod za šport Nova Gorica v sodelovanju z društvom Sabotin. Okrog šestdeset ustrezno treniranih tekačev in tekačic se je spopadlo s 13,5 kilometra dolgo traso, ki se je začela v Podsabotinu in je tekmovalce popeljala do vrha Sabotina.

Vnedeljo je bil na sporedu jesenski pohod, ki je letos dosegel svojo 36. izvedbo in sodi med že tradicionalne oktobrske dogodke. Okrog sto udeležencev in udeleženk vseh starosti, med katerimi je bilo tudi več najmlajših, se je iz Štmavra odpravilo do ostalin cerkvice na Sabotinu, kjer je mašo daroval duhovnik Marijan Markežič. Pohodu sta sledila kosilo in druženje na društvenem sedežu.

V društvu Sabotin so se v prejšnjih tednih že začele tudi prve priprave na prihodnji pust. Nekaj srečanj so izpeljali, tako da se že lotevajo dela. Štmavrsko društvo se kot znano vsako leto udeležuje raznih pustnih sprevodov, društveni odborniki že zbirajo prijavnine in kot običajno tudi tokrat pričakujejo množičen odziv.