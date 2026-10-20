Na voljo je čezmejni »železniški potni list«

Pri odkrivanju lepot in zanimivosti krajev ob slovensko-italijanski meji in Bohinjski progi, ki letos obhaja 120-letnico, je v okviru čezmejnega Interreg projekta T4T – Time for Train potnikom v pomoč tudi poseben »železniški potni list«. Dokument popotnikom in turistom v italijanščini, slovenščini in angleščini nudi informacije, zgodbe in zanimivosti o krajih, skozi katere vlak pelje oz. v katerih se ustavlja.

»Železniški potni list« je mogoče dobiti v informativnih turističnih uradih na železniških postajah v Benetkah, pri ronškem letališču, v Trstu (v tem primeru ne na železniški postaji, ampak v informativnem uradu na Velikem trgu), Gorici oz. Novi Gorici (na posebnem vlaku Bohinj-Nova Gorica, ki lahko prevaža tudi avtomobile), Ajdovščini, Mostu na Soči in Bohinjski Bistrici. Na vsaki od postaj je na voljo tudi poseben žig. Pridobitev vsaj enega žiga potnikom omogoča, da postanejo tudi ambasadorji projekta z objavo slik oz. sporočil na Instagramu (@t4t_timefortrain) ali Facebooku (@T4T-Time-for-Train) z uporabo hashtaga #Time4Train oz. posredovanjem zasebnega sporočila s sliko potnega lista in vsaj enim žigom. Pri tem lahko v pdf obliki prejmejo publikacijo z nasveti glede obiska krajev ob poti.

Drugače je T4T projekt, katerega cilja sta kulturno sodelovanje in čezmejni trajnostni turizem. Vodilni partner je Turizem Bohinj, partnerja pa sta tudi Venetian Cluster iz Benetk in Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.