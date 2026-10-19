V goriškem mestnem središču se napoveduje zelena revolucija

»Prekvalifikacija ploščadi pri Rdeči hiši je v bistvu že sledila okoljskim smernicam, ki jih uvaja akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje, ki je bil sprejet februarja, in ki jih bo predvideval tudi občinski načrt za zelenje, katerega postopek priprave se je začel z nedavnim sklepom občinskega odbora. Po prenovi bo bolj zeleno tudi parkirišče za pokrito tržnico v Boccaccievi ulici, sicer bodo v prihodnjih letih nove okoljske smernice veljale za prav vsa infrastrukturna dela, saj mestna središča tudi zaradi podnebnih sprememb potrebujejo več zelenih površin in zelenja nasploh,« je povedala goriška občinska odbornica Patrizia Artico ob robu včerajšnjega srečanja v palači De Grazia, kjer so v okviru festivala Verde Capitale spregovorili o novih okoljskih smernicah, ki bodo veljala v prihodnosti.

Med srečanjem so s pomočjo računalniških simulaciji prikazali, kako bi lahko zgledala ozelenitev Battistijevega trga, Travnika ter ulic Roma in Oberdan, Tržaške in Škabrijelove ulice. »Gorica je že danes najbolj zeleno mesto v Italiji, vendar nam to ne zadostuje. Želimo dodati še več zelenih površin, ki nam bodo omogočile boljše sobivanje s posledicami podnebnih sprememb in bodo še bolj zaznamovale podobo mesta,«je na srečanju poudaril župan Rodolfo Ziberna, nakar je občinski odbornik za okolje Francesco Del Sordi predstavil primere ukrepov, ki jih uvajajo nove okoljske smernice;med njimi so zasaditev novih dreves, ureditev senčnih površin na trgih in parkiriščih ter odstranitev neprepustnih tlakovanih površin.

Podžupanja Chiara Gatta je pristavila, da nora urbanistično načrtovanje ob vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavih in vročinskih valovih postaviti v ospredje trajnost, varnost in kakovost življenja občanov. »Opustiti moramo zastareli model, ki temelji na betonu in asfaltu, temveč moramo vlagati v urbano prenovo brez dodatnega pozidavanja zemljišč. Obenem je treba poskrbeti za učinkovito odvajanje in zadrževanje padavinskih voda ter širiti zelene infrastrukture za zmanjševanje učinka toplotnih otokov,« je še poudarila Chiara Gatta. D.R.