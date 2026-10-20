Odločno proti poseku dreves na grljanski obali

Sinoči se je pred palačo deželne vlade na Velikem trgu na pobudo okoljevarstvenih organizacij in krajanov zbralo nekaj sto protestnikov, zahtevali so preklic poseka borovih dreves na grljanski obali. Dežela je namreč pristojna za projekt širše preureditve tamkajšnjega območja. Tržaški krožek Legambiente, WWF, društvo Costituzione 32 in odbor krajanov Massimiliano e Carlotta so sinoči sporočili, da so z odprtim pismom predsedniku deželne vlade Massimilianu Fedrigi v nekaj dneh zbrali že tisoče podpisov.