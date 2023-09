Trije poškodovani na avtocesti med Redipuljo in Moščenicami

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali na avtocesti A4, kjer sta med Redipuljo in Moščenicami v smeri Trsta trčila avtomobil in kombi. V nesreči so bile udeležene štiri osebe, tri so bile poškodovane. Zdravstveno osebje, ki je na kraj prispelo z reševalnima voziloma iz Tržiča in Gorice ter z zdravniškim avtomobilom, jim je na kraju nudilo najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so jih prepeljali v bolnišnico, kamor so jih iz previdnostnih razlogov sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi gasilci, osebje družbe Autostrade Alto Adriatico in policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.