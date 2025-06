Trije so se sprli, dva pa stepla

V baru v Ulici Brigata Pavia v goriških Stražcah je v sredo okrog 21. ure prišlo do prepira med tremi moškimi, zaradi česar so iz lokala poklicali na pomoč varnostne organe. Na kraj so prišli policisti, ki so skušali pomiriti strasti. Eden izmed treh moških se kljub prigovarjanju ni pomiril in se je naposled s pestmi lotil drugega (oba vpletena v pretep sta italijanska državljana). Na kraj je prišlo še reševalno vozilo, s katerim so poškodovanega moškega odpeljali na goriško urgenco. Ob prihodu v bolnišnico se je moški odrekel zdravniški oskrbi in takoj zatem zapustil urgenco, ne da bi varnostnim organom prijavil povzročitelja lažje poškodbe.