Trije umetniki spoznavajo goriški tekstil

Gorica je še danes znana po čipkarski obrti, ki se je tu razvijala od leta 1672, ko so uršulinke prišle v mesto. Ob tej zgodovinski tradiciji se danes razvijajo tehnološko bolj inovativni načini tekstilne proizvodnje, ki so obenem pozorni do naravnega okolja. S projektom Per-Forma si društvo Quarantasettezeroquattro prizadeva za ovrednotenje goriškega prostora v povezavi z njegovo zgodovino in podjetji v umetniškem ključu. Lansko in letošnje leto posvečajo ravno tekstilnemu sektorju na Goriškem: od novembra dve umetnici in umetnik sodelujejo z goriškim podjetjem Miko, goriškim muzejem mode in uporabne umetnosti, goriško klekljarsko šolo ter z umetnostnim muzejem ITS Academy. Raziskali so tako tekstilno produkcijo kot umetniško in zgodovinsko tekstilno oblikovanje na Goriškem, rezultate umetniškega rezidenčnega programa bodo predstavili septembra v sklopu festivala In/Visible Cities.

Pri projektu sodelujejo španska performerka Ona Cros, zvočna umetnica Giulia Deval in skladatelj Vincenzo Di Francesco pod tutorstvom koreografa Pabla Girolamija iz kulturnega društva House of Ivona, priljubljenega avtorja italijanskih avdio dokumentarni film Renata Rinaldija in ilustratorja Cosima Morellija. Projekt Per-Forma se bo nadaljeval vse do konca januarja.