Tristo gostov bo razpravljalo o ženskah

Gorica Na letošnjem festivalu èStoria bo o ženskah in še zlasti o njihovem boju za uveljavitev svojih pravic skozi zgodovino razpravljalo preko tristo gostov. Festival bo Gorico poživil med 22. in 28. majem, njegov program so včeraj predstavili na sedežu Trgovinske zbornice, ki dogodek organizira skupaj z združenjem èStoria in ob sodelovanju goriške občine.

»Prizadevali si bomo, da bi Evropska prestolnice kulture že prihodnje leto in seveda še zlasti leta 2025 prispevala k še večji odmevnosti festivala èStoria in da bi hkrati pomagala zagotoviti tudi nove pokrovitelje,« je na včerajšnji predstavitvi festivalskega sporeda poudaril goriški župan Rodolfo Ziberna. Navzoče je med drugim nagovoril novogoriški podžupan Anton Harej, iz Trsta se je po videokonferenci oglasil tudi predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Festivalski program je v nadaljevanju predstavil predsednik združenja èStoria Adriano Ossola.

Začetek z Ekstazo

V festivalsko dogajanje bo v ponedeljek, 22. maja, uvedel èStoria Film Festival, ki bo letos dosegel svojo tretjo izvedbo. Predvajali bodo film Ekstaza iz leta 1933, ki je vseboval prvi prizor ženske golote v zgodovini kinematografije. Isti dan bodo ob prisotnosti Vittoria Sgarbija predvajali film o Fridi Khalo.

Predvajanja filmov se bodo zvrstila do nedelje, 28. maja, sicer bo uradno odprtje festivala v četrtek, 25. maja, ob 20.30 v gledališču Verdi, kjer bo za koncert poskrbel mešani pevski zbor Freevoices iz Koprivnega. V okviru festivala se bo zvrstilo preko sto dogodkov, ki jih bodo izpeljali na raznih prizoriščih po mestu, tudi v Trgovskem domu. Osrednji dogodki bodo potekali pod šotorom, ki ga bodo postavili na Battistijevem trgu. Eno izmed srečanj, ki ga prirejajo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, bo posvečeno ženskam v povojnem času po letih 1918, 1945 in 1991. Spregovorili bodo Matteo Perisinotto, Urška Strle, Gorazd Bajc in Marta Verginella. V sodelovanju s skladom Dorče Sardoč in centrom Gasparini bodo predstavili knjigo o šolanju za časa fašizma, Sara Devetak se bo udeležila srečanja o ženskem podjetništvu, Tereza Srebrnič pa o skavtizmu med ženskami na Goriškem. Dunja Nanut in Michele Visintini se bosta spomnila trpke usode Rosalie Poropat in drugih 48 žensk, ki so jih 10. avgusta 1944 odpeljali iz tržaškega zapora v Auschwitz.

Med gostijami festivala bo nekdanja rekorderka v skoku v višino Sara Simeoni, virologinja Antonella Viola in manekenka Elisa D’Ospina. Na srečanju o ženskah med eksodusom iz Istre in Dalmacije bodo spregovorile Erminia Dionis, Egea Haffner, Lidia Bastianich in Barbara Sturmar.

Podelili bodo dve nagradi

Letošnjo nagrado èStoria bo prejela likovna kritičarka Benedetta Craveri, medtem ko bodo priznanje èStoria Film Festival podelili priznani filmski producentki Marini Piperno.