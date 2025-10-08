Trojni poklon društva Skultura čezmejnemu sodelovanju

Tudi kulturno društvo Skultura 2001 je želelo prispevati svoj kamenček v mozaik velikega čezmejnega projekta Evropske prestolnice kulture GO! 2025. Pravzaprav tri kamenčke, in to take, ki tehtajo po več ton, je za Primorski dnevnik pojasnil predsednik štandreške kulturne sredine Marjan Brescia, ki te dni na Trgu Evrope / Transalpina spremlja zaključno fazo nastajanja enega od treh kiparsko-mozaičnih del, ki jih bodo odkrili prihodnje leto in bodo tudi v prihodnje utelešali sporočilo in vrednote novogoriško-goriškega naslova EPK 2025.

Na trgu, kjer se stikata dve mesti, so že od prejšnjega tedna na delu člani kamnoseške skupine Manče, ki deluje v okviru društva Most - Univerze za tretje starostno obdobje iz Ajdovščine. Le-ti zaključujejo kiparski del umetnine z naslovom Na Goriškem, ki čezmejni prostor prikazuje skozi reliefe Svete Gore, Kostanjevice in goriškega gradu. Umetnino v nastajanju si radovedno ogledujejo tudi številni turisti in drugi obiskovalci. Na trgu so razstavljene tudi druge stvaritve kamnosekov ajdovske Univerze za tretje starostno obdobje, ki so zelo dejavni.

Skulptura Na Goriškem, ki jo bodo mojstri kamnoseki na skupnem trgu dveh Goric predvidoma pilili vse do konca tega tedna, ni edina umetnina, ki so si jo pri društvu Skultura 2001 zamislili ob EPK 2025. Ideja za drugo skulpturo - Skupno hišo, ki je nastala po načrtu profesorja na Akademiji za umetnost Univerze v Ljubljani Jurija Smoleta, sega še v čas, ko je bila Nova Gorica skupaj z Gorico kandidatka za naziv. Izdelana je bila leta 2022, trenutno jo hranijo na Jeremitišču.

Prihodnje leto pa bo po besedah Marjana Brescie dokončan še tretji del »triptiha« - skulptura z naslovom Goriški kulturni prostor, ki skozi prelivanje barv govori o spajanju dveh kultur, slovenske in italijanske, in nastajanju novih.