»Trubarjevi smo in bomo za vselej«

Na predvečer dneva Primoža Trubarja je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Rubijah poudaril pomen slovenskega jezika in njegove vloge v razvoju identitete naroda. Na svojem prvem obisku v Občini Sovodnje se je udeležil prireditve Vsi smo Trubarjevi, ki jo je priredila občina pri kipu očetu slovenske besede, za postavitev katerega sta pred leti dala pobudo Venko Černic, lastnik rubijskega gradu, in predsednik goriškega Kulturnega doma Igor Komel. Dogodka se je udeležilo veliko domačinov, poleg častnega gosta pa so program sooblikovali mladi glasbeniki, zborovski in solistični pevci ter recitatorji.

Pahor je na prizorišče prispel ob 17. uri. Sprejela ga je izvedba slovenske in italijanske himne: prvo so zapela dekleta vokalne skupine Biseri z Vrha, drugo pa Luca Raccaro, gojenec solopetja Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Ob glasbeni spremljavi kvarteta trobil policijskega orkestra je Pahor položil venec k spomeniku. Prisotne je pozdravil napovedovalec Robert Cotič, ki je najprej poklical k mikrofonu župana Sovodenj Luco Piska. Župan je poudaril, da je Trubar »postavil temelje za našo samobitnost in omogočil oblikovanje slovenskega naroda« in Slovencem dal »zavest, kot je o Trubarju pravil Boris Pahor, da imamo svoj jezik, da smo Evropejci«. Nato je spregovoril o sovodenjski občini, o vaseh, ki jo sestavljajo, ter o ponosu na vse ljudi, »ki vsak dan skrbijo za kulturne, športne, rekreacijske in socialne vsebine ter skupaj z nami sooblikujejo bogato in raznoliko ponudbo, kjer lahko vsak posameznik najde kaj zase«. V občini, je izpostavil Pisk, se trudijo delati za vse ljudi: tako so se že v prejšnjih letih odzvali na humanitarne krize in sprejeli prebežnike ter prosilce za azil različnih narodnosti. Omenil je postavitev tlakovcev spomina in gradnjo osnovne šole in vrtca, saj ima občina »kljub neizprosnemu demografskemu upadu« nalogo, da zre v prihodnost. Bodoči rodovi bodo tako imeli na voljo dve novi stavbi za izobraževanje, vendar tudi za učenje »strpnosti, medsebojnega spoznavanja in spoštovanja ter ustvarjanja sožitja in kulture med narodi«. Ob koncu je Pisk še opozoril na vrednote EU, ki je »jamstvo za mir, človekove pravice in osebne svoboščine«. Obsodil je vojno, ob koncu pa se je predsedniku zahvalil za obisk. Sledil je nastop dua trobent, ki sta ga sestavljala Edith Vitale in Amadej Bandelj iz razreda Nejca Kovačiča (SCGV Komel): zaigrala sta skladbo Above and beyond (James Swearingen).