Tržiška marina širi ponudbo

Naložbe v razvoj tržiške marine se nadaljujejo. Razvojni načrt, ki zajema območje nekdanjega navtičnega centra Hannibal in Marino Novo, so občinska uprava in lastniki začeli uresničevati leta 2023. Po besedah izvršnega direktorja družbe Marina Monfalcone Hans-Petra Steinacherja so doslej izvedli približno polovico predvidenih posegov, vsa dela pa naj bi zaključili do leta 2028.

Med pomembnejšimi projekti so nove nastanitvene zmogljivosti, jadralna akademija Red Bull Sailing Academy, prenovljena plaža, ureditev zunanjega valobrana ter gradnja črpalke za oskrbo plovil z gorivom. To bo upravljala družba Q8, po zaključku upravnih postopkov pa naj bi začela delovati spomladi 2027. Predvidena je tudi kolesarska in pešpot med mostom čez kanal Brancolo in nasipom Marine Nove, ki bi se lahko navezala na sprehajalno pot proti Marini Julii.

V zgodovinskih in krajinsko zaščitenih objektih bodo uredili dodatne sobe ter novo hišo za goste z barom oziroma restavracijo. Posegi obsegajo tudi enajst hektarjev zelenih površin, kjer urejajo poti in odstranjujejo nevarna drevesa. V marini so že obnovili večino pomolov, občina pa je v okolici okrepila videonadzor. Razvijalci želijo marino utrditi kot turistično pristanišče, športno središče in prostor za za preživljanje prostega prostega časa.

O doslej opravljenem delu, projektih v teku in prihodnjih načrtih so včeraj v restavraciji Vela Rossa spregovorili izvršni direktor družbe Marina Monfalcone Hans-Peter Steinacher, evropska poslanka in občinska svetnica za pomorsko gospodarstvo Anna Maria Cisint ter arhitekta Federico Fabbro in Giancarlo Pelosi. Srečanja se je udeležil tudi občinski tehnik Giorgio Pinelli, ki je odgovoren za občinsko službo za pomorsko gospodarstvo.