Iz Trsta v Istro in na Mali Lošinj kar petina potnikov več kot lani

Število potnikov, ki so se med letošnjim poletjem odločili za plovbo z motorno ladjo med Trstom, Piranom, Porečem, Rovinjem in Malim Lošinjem, se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za dobro petino. Tako navaja Dežela FJK, storitev izvaja podjetje Liberty Lines.

Po najnovejših podatkih je od 25. junija do 31. avgusta letos med Trstom, Istro in Kvarnerjem plulo več kot 20.000 potnikov, na ladjo Sofia M je stopilo 20,9 odstotka več ljudi kakor v lanski poletni sezoni. Krepko se je povečalo tudi število koles, ki so jih prevažali s tem plovilom, in sicer za dobro četrtino.

Že drugo leto zapored se sezona zaključuje s stoodstotno zanesljivim izvajanjem mednarodne pomorske storitve, poudarja izvršni direktor Liberty Lines Carlo Cotella. Pristojna za promet v deželni vladi Cristina Amirante pa meni, da je za Deželo FJK strateškega pomena podpirati alternativne oblike mobilnosti med FJK, Slovenijo in Hrvaško.