Tržiški policisti aretirali štiri osebe

Med poletjem so tržiški policisti izvedli niz poostrenih nadzorov, med katerimi so aretirali štiri osebe. Za zapahi se je znašel moški, ki je pri sebi imel 50 gramov hašiša, 3,5 grama kokaina, dva grama marihuane in 1200 evrov gotovine. Policisti so aretirali tudi moškega, ki je nadlegoval nekaj deklet v kampu, in mladeniča, zoper katerega so na sodišču za mladoletne v Milanu izdali dva naloga za prijetje.

Poleg trojice so v zapor pospremili še moškega, ki so ga aretirali zaradi upiranja javni osebi. Policisti so ga obvladali s pomočjo električnega paralizatorja in spreja.

Policisti so poleg tega ovadili 41 oseb zaradi raznih kaznivih dejanj in vožnje pod vplivom alkohola oz. opojnih substanc. Na podlagi prefektovega naloga so zasegli pet lovskih pušk in 235 nabojev moškemu, ki je streljal na divjad iz svojega stanovanja. V Škocjanu so naložili 2000 evrov globe trgovcu, ki je brez ustreznih dovoljenj odprl javni lokal.