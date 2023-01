Tudi lani največ Leonardov

V zadnjih letih je ime Leonardo v Gorici zelo popularno. Po toskanskem geniju so starši, ki bivajo v goriški občini, tudi v letu 2022 poimenovali največ novorojenčkov – skupno štiri – če le-tem prištejemo še dve različici in dvojno ime (Leonard, Leo in Leonardo Ullah) pa jih je kar sedem. Med deškimi imeni sta bili lani na drugem mestu Enea in Filippo, ki se na seznamu ponavljata trikrat, najbolj popularni ženski imeni pa sta bili Emma in Isabel (obe se ponavljata trikrat). Na seznamu, ki so nam ga posredovali iz občinskega urada za statistiko, smo našli tudi štiri Marie, a samo v dvojnih imenih.

V matični register Občine Gorica so lani vpisali 194 otrok, petnajst več kot v letu 2021 in približno toliko kot leta 2020. Dečkov je bilo 95, deklic pa 89. Največ je »klasičnih« italijanskih imen, veliko pa je tudi tujih in zelo posebnih, kot so moška Eron, Aren, Ayman, Einar, Ikpowmosa Demian, Bjorn, Tian, Neo, Loar in Zaigham Abbas ter ženska Blina, Anitabella, Annoa, Allyson, Maya Andrea, Megan, Nausicaa Aske, Robin, Sigrid Jacqueline, Ariel, Olimpia, Febe in Liv.

Kaj pa slovenska imena? Na seznamu najdemo več slovensko-zvenečih imen, kar seveda ne pomeni, da so družine nujno slovenskega izvora. Med temi so moška imena Erik, Angel, Benjamin, Izak in že omenjeni Leonard, med deklicami pa bi v ta seznam lahko spadale Ema, Karolina in, morda, Hana. Nekatera imena novorojenčkov pričajo o tem, da je Gorica večkulturno mesto – med temi so Halim, Ibrahim, Muhammed, Mhamed Amine, Chadya ali Issa – mnoga druga pa nam brez priimka bolj malo povedo o družinskem izvoru otroka, saj se starši danes pogosto odločajo za izvirna, tuja in posebna imena preprosto zato, ker so jim všeč.