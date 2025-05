Tudi Števerjan se bo preoblekel v rožnato barvo

Rožnata karavana bo v okviru 14. etape Gira d’Italia v soboto, 24. maja, prečkala tudi Števerjan, in sicer skozi Sovenco, Križišče in Bukovje v smeri proti Gorici.

Števerjan se na prihod kolesarjev že pripravlja. V večernih in nočnih urah namreč zvonik cerkve Svetega Florijana že sije v rožnati barvi. Na ovinku na Bukovju pa izpod rok umetnika Andree Antonija nastaja nova stenska poslikava, ki bo vaške motive spajala z rožnatimi motivi. Zajeten zid, ki je doslej nosil napis I love Collio, bodo odslej krasile podobe rož, češenj, čebelic in grozdov, ter napisa San Floriano del Collioin Števerjan. Poslikave naj bi spodbudile obiskovalce, da se pred njimi fotografirajo in fotografije potem delijo na svojih družbenih omrežjih ter tako promovirajo vas, je utemeljil slikar.

Na dan kolesarske dirke v soboto, 24. maja, od 11. ure dalje bo na Trgu Svobode v Števerjanu zaživel enodnevni rožnati Likof. Prireditev bo posvečena športu, vrhunskim lokalnim vinom in kulinaričnim dobrotam. Navzoči bodo lahko dirko v živo spremljali s trga na velikem zaslonu. Na zvoniku pa bosta izobešena tudi dva transparenta v pozdrav kolesarjem in vsem kolesarskim navdušencem.