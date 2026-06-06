Tudi v Gorici turisti plačujejo takso

Goriška občina je s prvim junijem uvedla turistično takso. Turisti morajo odšteti do 1,50 do 2,50 evra na nočitev, kar je odvisno od vrste in kategorizacije nastanitev.

»Turisti so na turistično takso že navajeni, saj jo plačujejo skoraj povsod,« nam je povedal Samuel Robazza iz turistične kmetije Gartrož iz Podgore, kjer gostom nudijo na voljo šest sob. Po njegovih besedah se doslej noben izmed gostov ni pritoževal zaradi turistične takse, sicer tudi sami turisti dobro vedo, da »se v današnjih časih plača v bistvu vse«.

Več dela za hotelirje

Uvedba turistične takse prinaša hotelirjem in upraviteljem drugih nastanitev nekaj več dela, kar nam je poleg Robazze pojasnila tudi Chiara Canzoneri, predsednica goriškega odbora zveze Federalberghi.

»V primeru vsake novosti je potrebnega nekaj časa, da se zadeva uteče. Tudi sama upravljam bed and breakfast, tako da sem se v prvi osebi na začetku soočila z nekaterimi težavami, ki sem jih nato rešila s pomočjo tehnične službe, ki bo upravljala pobiranje nove turistične takse,« je za Primorski dnevnik pojasnila Chiara Canzoneri, ki tudi sama ugotavlja, da bodo imeli upravitelji nastanitev zaradi nove takse nekaj več dela.

»Po drugi strani moramo pomisliti tudi na posledice uvedbe nove takse, mislim na turistično promocijo, ki bo izvajana z nabranim denarjem, in od katere bodo imeli koristi prav vsi turistični delavci v goriški občini,« je še poudarila predsednica goriškega odbora zveze Federalberghi, ki smo jo tudi vprašali, kakšen je letošnji turistični utrip v mestu.

Lani porast števila turistov

»Lansko leto je število turistov poskočilo. Zaradi Evropske prestolnice kulture in vseh dogodkov, ki jih je ponujala v bistvu čez celo leto, je bilo v Gorici in okolici obiskovalcev res veliko. Pričakovali smo, da se bo število turistov letos znižalo, saj so se dogodki zaključili. V prvih mesecih leta smo že malce trpeli, vendar se je v zadnjih tednih trend obrnil, tako da turisti spet prihajajo in smo optimisti za poletne mesece,«je še povedala Chiara Canzoneri in opozorila, da je letos obiskovalcev kakorkoli več kot pred dvema letoma.

Hotelirji ocenjujejo, da je število turistov letos v primerjavi z letom 2024 višje za približno dvajset odstotkov. Lani se je sicer po zaslugi Evropske prestolnice kulture v Gorici nabralo 123.000 nočitev, medtem ko so jih leta 2024 našteli 70.000.

Kategorizacija določi tarifo

Nova turistična taksa prinaša tri tarife, ki so vezane na vrsto in kategorizacijo nastanitve. Gostje hotelov in turističnih apartmajev s štirimi zvezdicami in več ter s tremi zvezdicami bodo plačevali 2,50 evra na osebo in noč.

V hotelih in drugih nastanitvah z dvema zvezdicama bo nova turistična taksa znašala dva evra na nočitev, v enozvezdičnih hotelih in turističnih stanovanjih pa 1,50 evra. V nastanitvah tipa bed and breakfast je tarifa za kategoriji Superior in Comfort 2,50 evra, za kategorijo Standard pa dva evra, v vseh drugih primerih pa 1,50 evra na noč.

Turistična taksa velja za prve tri zaporedne nočitve, tako da turist tudi za daljše bivanje v Gorici plača največ 7,50 evra. Na goriški občini pričakujejo, da bo letni priliv od nove turistične takse znašal od 150 do 250 tisoč evrov, kar je seveda odvisno od števila gostov oz. turistov, ki bodo obiskali mesto.