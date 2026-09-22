gorica Avtentičnost, prepoznavna identiteta in skladnost med objavami na družbenih omrežjih ter dejansko ponudbo podjetja so temelj uspešne spletne komunikacije. To je bilo osrednje sporočilo dogodka Business Identity 2026 – Instagram & Business, ki je v petek, 18. septembra, napolnil prostore Projekta D v Gorici.

Udeleženci so razpravljali o sodelovanju med podjetji in ustvarjalci spletnih vsebin ter o priložnostih za navezovanje novih poslovnih stikov med Italijo in Slovenijo. Dogodek je zasnovala ekipa Projekt D ETS, ki sta ga ustanovili fotografinja Dominique Pozzo in blogerka Dragana Radošević. Soorganizirala sta ga Slovensko deželno gospodarsko združenje in javna agencija SPIRIT Slovenija, podprla pa banka BCC Venezia Giulia.

Objava zahteva pripravo

Ustvarjalki vsebin Veronica Duriavig in Anja Susič (Suska), sicer tudi priljubljena voditeljica na Radiu Robin, sta v prvem pogovoru predstavili delo, ki se skriva za fotografijami, kratkimi videoposnetki in zgodbami na Instagramu. Vsaka objava zahteva analizo, načrtovanje ter odločitve o tem, kaj, komu in kako sporočiti. Obe sta poudarili, da sprejemata predvsem sodelovanja s podjetji, izdelki in storitvami, ki se ujemajo z njunimi vrednotami in slogom. Zaupanje sledilcev se namreč gradi postopoma, ohranjati pa ga je treba tudi pri plačanih vsebinah.

Suska je opozorila na pomen jasnih navodil in že izoblikovane identitete podjetja, Duriavig pa na merljive učinke sodelovanja. O njegovi uspešnosti lahko več kot število všečkov povedo povpraševanja, sporočila, obiski in nove stranke. Tudi veliko sledilcev še ne zagotavlja uspeha. Upoštevati je treba njihovo odzivnost, geografski izvor in značilnosti skupnosti ter preveriti, ali ta ustreza ciljni skupini podjetja.

Pogled podjetnikov so predstavili ustanoviteljica centra NU-VOLA Gaja Kompara, Cristian Lendaro iz družinske gostilne Plan di Paluz in ustanovitelj agencije Focus Marketing Natan Zucco. Kompara je pojasnila, da morebitna stranka prek družbenih omrežij spozna prostore, tretmaje in vzdušje centra, pravi odnos pa se začne šele z njeno dejansko izkušnjo. Instagram je tudi gostilni Plan di Paluz, ki deluje od leta 1991, omogočil, da je dosegla ljudi zunaj svoje tradicionalne ciljne skupine.

Zucco je poudaril, da mora izbiro komunikacijskega orodja prehiteti temeljito poznavanje podjetja, njegovih vrednot, občinstva in ciljev. Še tako učinkovita komunikacija namreč ne more odpraviti globljih poslovnih težav. Sogovorniki so se strinjali, da mora spletna podoba ustrezati temu, kar stranka pozneje tudi resnično doživi.

Del srečanja je bil namenjen mreženju. Udeleženci so na kartice zapisali, katere projekte želijo razvijati ter katera znanja in storitve ponujajo. Iz njih je nastala instalacija, obenem pa izhodišče za nove pogovore. Ti so potekali v italijanščini s simultanim tolmačenjem v slovenščino. Dogodek, ki se je začel z Instagramom, je tako prerasel v širši razmislek o identiteti, podjetništvu in odnosih, ki nastajajo na spletu, utrjujejo pa se v resničnem svetu.