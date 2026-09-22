Usoda slovenske maše pri Svetem Jakobu negotova

Zadnja beseda še ni bila izrečena. V tržaški cerkvi pri Svetem Jakobu še mašujejo v slovenskem jeziku, je pa dejstvo, da je tamkajšnja nedeljska slovenska maša pod vprašajem.

Še pred nekaj meseci so za šentjakobsko župnijo skrbeli župnik in dva duhovnika, nato sta tu ostala dva. Poleg župnika Rudyja Sabadinija pri Sv. Jakobu mašuje še duhovnik Giovanni Dolermo, ki ob nedeljah ob 9.15 daruje tudi slovensko mašo. Če bi ponovno uvedla dodatno nedeljsko mašo v italijanskem jeziku, po kateri je veliko povpraševanja, bi morala ob nedeljah skupaj maševati petkrat, kar bi bilo zanju preveliko breme.

»Za zdaj se ne bo nič spremenilo. Še dalje bomo maševali tudi v slovenščini, res pa je, da k slovenskemu obredu prihaja peščica ljudi, medtem ko je bila nedeljska maša za italijanske vernike ob 12. uri, ki je bila ukinjena, a bi jo radi ponovno uvedli, zelo obiskana,» je za Primorski dnevnik povedal župnik. Priznal je, da je položaj slovenske maše že zdaj negotov: če je Dolermo iz kakršnega koli razloga odsoten, slovenske maše ni, je povedal. Obenem je poudaril, da bodo o prihodnosti še edine slovenske maše pri Svetem Jakobu v vsakem primeru odločali skupaj s širšo versko skupnostjo.

»Seveda bi bila ukinitev slovenske maše za vse boleča stvar. Tistim, ki jo obiskujejo, pomeni veliko. Žal pa ni mogoče najti duhovnika, ki bi nam pomagal ob nedeljah zjutraj, ker so vsi že zasedeni drugje,« je še povedal Sabadin.