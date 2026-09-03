Turel napovedal kandidaturo za nov županski mandat v Novi Gorici

Novogoriški župan Samo Turel je danes oznanil, da se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za svoj drugi mandat na tem položaju. Kot je povedal na novinarski konferenci, se je za to odločil zaradi številnih projektov v zadnjih štirih letih, s katerimi so po njegovih besedah Novo Gorico »premaknili naprej«.

Turel, ki prihaja iz vrst Gibanja Svoboda, meni, da je prav, da nadaljuje po začrtani poti. »S številnimi projekti, ki jih snujemo in načrtujemo, nadaljujemo razvoj Nove Gorice. Želimo, da je Nova Gorica ambiciozno in privlačno mesto, je povedal.

Ključni poudarek namerava v naslednjem mandatu nameniti razvoju gospodarstva, saj si želi, da Nova Gorica postane mesto priložnosti, »mesto, v katerem ob podpori podpornih institucij občina poskrbi za prostor«. Ključno pa bo tudi povezovanje gospodarstva z izobraževanjem, je dodal.

»Želimo postati center podjetnosti mladih,« je dejal. Temu bo namenjeno tudi sprejemanje strategije razvoja Mestne občine Nova Gorica do leta 2045, kar naj bi se zgodilo še do novembrskih lokalnih volitev.

Turel želi v Novo Gorico vrniti sedež Univerze v Novi Gorici. V ta namen so začeli urejati tudi novo mestno četrt tik ob državni meji z Italijo, na Majskih poljanah. V mestnem središču želijo urediti podjetniški inkubator, morda bi na to lokacijo selili tudi Primorski tehnološki park.

Veliko podporo bodo še naprej namenjali gradnji novih stanovanj ter urejanju parkirne politike v mestu. Večje pozornosti bo deležen tudi razvoj turizma, saj so dogodku v okviru nedavne Evropske prestolnice kulture (EPK) na Goriško pripeljali številne nove obiskovalce, ki jim sedaj želijo dati nove zgodbe in priložnosti za nov obisk.

Današnje predstavitve se je udeležil tudi poslanec DZ iz vrst Gibanja Svoboda in nekdanji novogoriški župan Matej Arčon. Poudaril je, da je Nova Gorica z EPK in večjimi projekti naredila korak naprej in da ostaja pomembno regijsko središče. Ob dobrem delu župana Turela je omenil tudi dobro delo celotne občinske uprave ter izrazil upanje, da bodo s tem lahko nadaljevali tudi v prihodnjih štirih letih.

Doslej je znan le en Turelov protikandidat za župana Mestne občine Nova Gorica. To je Marko Rusjan iz stranke Levica. Štiriletnega županskega mandata si želi tudi Matevž Vidmar, ki naj bi se zanj potegoval ob podpori Socialnih demokratov (SD).