Arso: poletne temperature še šest dni

Začetek meteorološke jeseni ni prav nič jesenski, saj se popoldanske temperature v prvih dneh septembra bistveno ne razlikujejo od konca avgusta, sporoča Arso na družbenih omrežjih.

Jutri bo še nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišja dnevna temperatura bo večinoma od 31 do 35 °C.

V soboto popoldne nas bo od severa prešla hladna fronta. Predvsem v severni polovici Slovenije bo prinesla nekaj ploh in neviht, tam se bo tudi nekoliko osvežilo. Vseeno pa bo najvišja dnevna temperatura v soboto v večjem delu Slovenije še presegla 30 °C, so zapisali.

Po prehodu fronte in zamenjavi zračne mase v nedeljo pričakujejo z izjemo Primorske nekoliko nižje temperature, večinoma malo pod 30 °C.

V ponedeljek in torek se bo vročina spet nekoliko stopnjevala, občutnejša sprememba vremena pa se nakazuje sredi prihodnjega tedna, opozarjajo na Arsu.

Najnovejši modelski izračuni kažejo na veliko verjetnost prehoda dokaj izrazite hladne fronte, ki bo med sredo in četrtkom prinesla tako občutnejšo ohladitev in najverjetneje tudi od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter, so še zapisali.