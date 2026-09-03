Bržan uradno v tekmo za koprskega župana, ostali tekmeci v nizkem startu

Koprski župan Aleš Bržan je na današnjem srečanju z novinarji uradno napovedal kandidaturo na prihajajočih lokalnih volitvah. V tekmo vstopajo tudi drugi kandidati. Gibanje Svoboda po neuradnih informacijah STA računa na podporo lokalne liste, NSi pa je po začetnem obotavljanju vendarle našla kandidatko.

Župan Bržan je po dveh mandatih danes izrazil veliko zadovoljstvo z delom celotne občinske uprave. Dodal pa je, da idealno obdobje za uresničitev vseh projektov obsega najmanj deset let. V takem časovnem okviru bi občina zanesljivo izvedla vse večje načrtovane projekte, meni. Naštel je številne pozitivne premike, ozrl pa se je tudi na tisto, kar ni bilo narejeno.

»Občina mora narediti bistven preskok na področju gospodarstva, saj s tem segmentom v trenutnem mandatu resnično nisem zadovoljen,« je poudaril. V ta namen želijo v občini vzpostaviti tehnološko stičišče kot podporno okolje za obstoječa in nova podjetja. Izbrali bodo primerna področij za razvoj. Morski promet bo zagotovo ostal pomemben del razvoja, veliko poudarka pa načrtujejo na novih tehnologijah, modri in srebrni ekonomiji ter turizmu.

Na področju vodooskrbe je župan opozoril na intenzivno iskanje rešitev za zagotovitev vode v slovenski Istri. V okviru projekta povezovanja vodnih sistemov bo 12 občin vloge za gradbena dovoljenja in sofinanciranje po njegovih besedah oddale do konca septembra.

Na drugo mesto ključnih izzivov je Bržan postavil reševanje akutne stanovanjske problematike, saj občini po analizah primanjkuje okoli 2800 stanovanjskih enot. Zasebni sektor in javni stanovanjski sklad sta po njegovih besedah nedavno začela gradnjo 400 stanovanj.

Občina pa je pripravila strategijo za sprostitev več tisoč parcel in nepremičnin z neurejenim lastništvom. »V tem mandatu bom sam prevzel vlogo glavnega povezovalca za dobrobit naše občine in ustrezne zakonske spremembe, pri čemer ne vidim prav nobene omejitve pri sodelovanju z levo ali desno vlado,» je poudaril Bržan.

Novinarji so odprli še vprašanje obremenjenosti okolja zaradi Luke Koper in neuresničenih obljub o prenosu starih skladišč na občino. Luka Koper je pomemben gospodarski subjekt na podlagi državnega prostorskega načrta in redno podaljšuje prenos prostorov na lokalno skupnost, so pojasnili predstavniki občine.

V Kopru sicer v župansko tekmo vstopa tudi sin nekdanjega župana Nik Popovič. Njegovo kandidaturo je za STA uradno potrdila njegova tiskovna predstavnica. Njegov oče in bivši župan Boris Popovič pa bo v soboto po napovedih odstopil kot koprski mestni svetnik, saj namerava na jesenskih volitvah kandidirati za izolskega župana.

Stranka Levica v tekmo za županski stolček pošilja sekretarja poslanske skupine Levice v državnem zboru Alana Medveša. Po informacijah STA bo načrte predstavil prihodnji teden.

NSi in SLS bosta na volitvah združili moči in po neuradnih informacijah STA ponudili skupno župansko kandidatko Jelko Železnik Markežič. Tudi ona naj bi kandidaturo predstavila prihodnji teden.

Gibanje Svoboda v županski boj pošilja Matejo Kozlovič Hrvatin. Ta je glede podpore preostalih list za STA dejala le, da imajo stalne tekoče pogovore. Lista Zavedno Koper pod vodstvom Patrika Grebla je napovedala zgolj nastop z listo, STA pa je neuradno izvedela, da bodo člani te liste podprli kandidatko druge politične skupine. Viri iz vrst Gibanja Svoboda so medtem potrdili, da potekajo pogovori z listo Zavedno Koper in pričakujejo dogovor v prihodnjih dneh.

V župansko tekmo vstopa tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki že več let biva v Kopru. Stranko Pirati pa bo na volitvah zastopal tiskovni predstavnik koprskega gledališča Matej Sukič.

Nekdanja podžupanja Jasna Softić bo volivce nagovarjala z novoustanovljeno stranko Modri in rumeni. Za STA je napovedala uradno predstavitev liste v drugi polovici meseca. Po odstopu s položaja in izstopu iz županove liste se je Softić najprej pridružila SD, maja letos pa je zapustila tudi te.

V SDS je zaenkrat edini evidentirani kandidat Jure Colja, lokalni odbor čaka na uradno potrdilo centrale stranke. V SD pa bodo odločitev o županskem kandidatu sprejeli ob koncu meseca.