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Avtocesta

V noči na nedeljo zaprtje avtoceste A4 med San Donajem in Cessaltom

Postavili bodo nov nadvoz

Spletno uredništvo |
San Donà |
3. sep. 2026 | 12:38
    V noči na nedeljo zaprtje avtoceste A4 med San Donajem in Cessaltom
    Postavili bodo nov nadvoz (AUTOVIE ALTO ADRIATICO)
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Avtocesto A4 bodo v noči na nedeljo – od 21. ure v soboto, do 7. ure v nedeljo – zaprli na odseku med San Donajem in Cessaltom v obe smeri, je sporočila družba Autovie Alto Adriatico.

Pri Cessaltu bodo postavili nov nadvoz, dolg 62 metrov, širok 12,20 metra in težak 244 ton. Priložnost bodo izkoristili še za nekaj drugih vzdrževalnih del.

Vozila proti Trstu bodo izločali pri San Donaju, na avtocesto se bodo lahko vrnila pri Portogruaru. Vozila v smeri Benetk bodo izločali pri Portogruaru in se bodo lahko na avtocesto vrnila v San Donaju, lahko pa bodo tudi zapeljala po avtocestah A28 in A27 ter po hitri cesti Pedemontana Veneta.

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